Imprese, Vittadini: economia vera si basa sulla coesione

Mantova, 28 giu. (askanews) – “E’ impressionante come questo rapporto mostri che l’economia può essere basata su qualcosa di diverso che l’egoismo dei singoli, attraverso la mano invisibile porta benessere collettivo. C’è un economia vera che è basata sul rispetto della persona, sul rispetto dei clienti, sul competizione non darwiniana tra le persone, sulla valorizzazione del territorio: forse è da cambiare il paradigma, forse bisogna capire che c’è una biodiversità economica che occorre valorizzare per un vero sviluppo”. Così Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, commenta ad askanews i risultati del rapporto “Coesione e Competizione” presentato oggi a Mantova nell’ambito della seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.