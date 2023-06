Imprese, Zanchetta (Iveco Group): "L'ingaggio è la forza dei comunicatori"

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "La nostra forza come comunicatori è che possiamo fare leva sull'ingaggio, perché sappiamo che la 'popolazione' interna risponde in modo attivo, facendo proprio il disegno dell'azienda". A dirlo Vittoria Zanchetta, head...

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "La nostra forza come comunicatori è che possiamo fare leva sull'ingaggio, perché sappiamo che la 'popolazione' interna risponde in modo attivo, facendo proprio il disegno dell'azienda". A dirlo Vittoria Zanchetta, head of internal communications Iveco Group intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Abbiamo creato una survey – sottolinea – che ha testato l'ingaggio, facendo leva sull'ascolto, su cui poi si è lavorato per portare a bordo tutti i 35mila dipendenti".