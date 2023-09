Imprese: Zanetti, Altavilla, De Molli e Russo, formazione a 4 per lanciare 'Oltre'

Cernobbio (Co), 2 set. (Adnkronos) - Javier Zanetti, Alfredo Altavilla, Valerio De Molli e Maria Cristina Russo: una inedita formazione a 4 che punta a conquistare il successo sui mercati italiani ed internazionali mettendo a disposizione personalità, competenze ed esperienze di eccellenza co...

Cernobbio (Co), 2 set. (Adnkronos) – Javier Zanetti, Alfredo Altavilla, Valerio De Molli e Maria Cristina Russo: una inedita formazione a 4 che punta a conquistare il successo sui mercati italiani ed internazionali mettendo a disposizione personalità, competenze ed esperienze di eccellenza con l'obiettivo di creare valore per le aziende che intendono investire nello sport. Il nuovo 'dream team' è il motore di Oltre, una realtà imprenditoriale che si pone come 'marketing boutique' e mira ad utilizzare lo sport come leva di marketing, uscendo dalla logica delle semplici campagne di marketing.

"È stato molto bello, all’inizio dell’anno, quando abbiamo condiviso un desiderio fra noi quattro, che è stato quello di creare qualcosa di buono, che non ci fosse ancora -ricorda Maria Cristina Russo, managing partner e ceo di Oltre Consulting-. E il nostro desiderio è stato quello di trovare un punto dove il business potesse davvero incontrare lo sport e lo sport fosse in grado di amplificare gli obiettivi del business. Con l'ingresso di Alfredo Altavilla e Valerio De Molli nel capitale di Foodball (società di consulenza sportiva di Javier Zanetti, della quale Russo è ad, ndr) abbiamo aperto Oltre. Un nome, questo, che rappresenta il nostro Dna, di saper guardare oltre e di saper intercettare e anticipare i trend internzionali e creare nuovi modelli di business, aggiungendo creatività all'innovazione negli standard del marketing".

Per The European House-Ambrosetti l’ingresso nel capitale di Foodball rappresenta la terza importante operazione del 2023 dopo l’acquisizione di Gds Communication e di Cybrain. La società, presieduta dallo storico capitano dell'Inter Javeri Zanetti, detiene il 70% di Oltre Consulting, che oggi è guidata da Maria Cristina Russo, amministratore delegato e detentrice del restante 30%, manager con un’esperienza trentennale nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, dalle solide relazioni fiduciarie. Il board di Oltre Consulting si completa poi con Alfredo Altavilla, ex presidente di Ita e manager prima di Fiat e poi di Fca, caratterizzato da elevate competenze manageriali e relazioni internazionali, e con Valerio De Molli ceo di The European House-Ambrosetti, che dalla sua può contare su un network davvero imponente. (Segue)