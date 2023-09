Imprese: Zanetti, Altavilla, De Molli e Russo, formazione a 4 per lanciare 'Oltre'2

(Adnkronos) - "Dopo tanti chilometri fatti in campo -spiega Zanetti-ho deciso di intraprendere la carriera di manager; mi sono preparato alla Bocconi e questo mi ha permesso di avere una visione dello sport molto più ampia e di imparare tanto: oggi sono vicepresidente dell'Inter, so...

(Adnkronos) – "Dopo tanti chilometri fatti in campo -spiega Zanetti-ho deciso di intraprendere la carriera di manager; mi sono preparato alla Bocconi e questo mi ha permesso di avere una visione dello sport molto più ampia e di imparare tanto: oggi sono vicepresidente dell'Inter, sono nel board della Fifa, della Uefa, tra le altre cose; ciò che stiamo iniziando oggi è una grandissima opportunità perché ritengo che lo sport sia una opportunità fondamentale e credo he ognuno di noi può mettere a disposizione le proprie competenze e soprattutto i nostri valori umani. Che, alla fine, sono quelli che secondo me fanno la differenza".

Oltre Consulting ha l'obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per il business nel mondo sportivo e dell’intrattenimento, offrendo consulenza di eccellenza a 360 gradi (partnership, supporto strategico, attività di sviluppo del business, marketing, Pr, eventi di comunicazione, ecc.) a marchi e stakeholder italiani ed internazionali nei loro percorsi di crescita attraverso la piattaforma dello sport. "La mia partecipazione a Oltre -spiega Alfredo Altavilla, board member di Oltre Consulting e socio di Foodball- nasce dal fatto di aver iniziato a collaborare con Maria Cristina e Javier ormai 12 anni fa, quando Zanetti è stato testimonial dell'Iveco in Argentina e io ero ad di Iveco. Cosa a cui è seguita una collaborazione in Ita Airways per l'operazione fatta con gli sportivi che ha portato alla denominazione degli aerei. In tutto questo percorso mi sono reso conto che spesso lo sport viene interpretato con un approccio estremamente riduttivo; ma se lo sport che viene usato e i personaggi che vengono chiamati realmente per aumentare l'equity del brand, si può raggiungere uno scopo molto più forte perché si va ad incontrare molto più facilmente l'emozione di tutti i clienti e di tutti gli stakeholder, che con le campagne tradizionali non vengono toccati".

"Oltre -prosegue- non è l’ennesima agenzia che mette un ex calciatore davanti a un fustino, ma nasce come una boutique che non ha alcuna ambizione di andare a fare la guerra alle grandi agenzie di consulenza internazionale. Anzi, ne vogliamo sfruttare le partnership andando a cercare competenze che non sono nella nostra struttura lì dove stanno, richiederebbe troppo tempo e troppe energie? Vogliamo aiutare chi vuole investire nello sport sia in società che in infrastrutture sportive che stanno diventando sempre di più oggetto di interesse, soprattutto per soggetti internazionali".