Imu 2021, arriva una nuova data di scadenza per la dichiarazione

Slitta al 31 dicembre la data ultima per presentare la dichiarazione per l'anno 2021.

Grazie ad una bozza del dl Semplificazioni, arriva la notizia di una nuova data di scadenza per l’imu per l’anno 2021.

Imu 2021, nuova scadenza per dichiarazione

Infatti, la data slitta al 31 dicembre, ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione.

Chi deve versare l’Imu

Per chi non lo sapesse, devono versare l’Imu tutti coloro che possiedono:

fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

aree fabbricabili;

terreni agricoli.

L’obbligo al pagamento, invece, spetta a:

il proprietario dell’immobile,

titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, i

genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice,

concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Ravvedimento operoso

Chi non provvede entro il termine può comunque regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso: si tratta di un versamento con il quale il contribuente può ugualmente pagare il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori. Tutto ciò può avvenire, tuttavia, solo a condizione che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.