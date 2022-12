Imu, la data di scadenza per la dichiarazione: ecco quando va pagato

La fine dell’anno si avvicina e con essa anche la data di scadenza per il saldo dell’Imu 2022.

Per quest’anno i contribuenti sono chiamati a versare il saldo della seconda tranche della tassa entro e non oltre il 16 dicembre.

Imu, saldo 2022 in scadenza: ecco quando si deve pagare

In generale, per la determinazione dell’importo da pagare non ci sono novità sostanziali rispetto all’anno 2021. I contribuenti sono chiamati a rispettare la data del 16 dicembre 2022 per la seconda tranche dell’Imu, dopo il primo conguaglio che era stato attribuito alla data del 16 giugno.

La novità giurisprudenziale: la decisione della Corte Costituzionale

In merito all’Imu, l’unica vera differenza che c’è rispetto all’anno passato riguarda l’ambito giurisprudenziale con la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la facoltà di scelta dell’abitazione principale in caso di nucleo familiare disgiunto. Dopo le esenzioni speciali adottate durante l’emergenza sanitaria, il legislatore è ormai tornato a ripristinare la situazione pre-pandemica.

L’unica agevolazione ancora presente è quella relativa agli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici e per teatri e sale per concerti e spettacoli.