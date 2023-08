Roma, 28 ago. (askanews) – Più di 1.700 fan – per la precisione 1758 – hanno indossato i vestiti del protagonista della celebre saga di Harry Potter e si sono radunati davanti al municipio di Amburgo in Germania, per battere il record mondiale del più alto numero di maghetti riuniti in un unico posto. Il record precedente era di 997 persone in costume di Harry Potter. L’evento ha inoltre festeggiato il 25esimo anniversario dalla pubblicazione del primo libro di Harry Potter in Germania.