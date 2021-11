In 3mila a Milano per Cosmo: “Giochiamo in tempi incerti”

Milano, 24 nov. (askanews) – In 3mila hanno riempito l’Alcatraz di Milano per il concerto di Cosmo che ha scelto la dimensione del club per poter tornare a suonare live. “Non si sa bene che decisioni prenderà il governo, noi abbiamo pensato di tenerci pronti a tutto invece di rimandare in un momento sicuro preferiamo giocare in questi tempi incerti”, ha detto il cantante.

Cosmo ha suonato molti dei suoi successi, tratti anche da “La terza estate dell’amore”, il suo ultimo album.

Compreso “Vele al vento”, secondo estratto dal disco, che sarà in radio dal 3 dicembre con una versione modificata, più breve rispetto all’originale che dura 8 minuti.