In Alto Adige torna la magia dei mercatini di Natale

Roma, 6 dic. (askanews) – In Alto Adige è tornata la magia delle luci, delle melodie natalizie lungo le strade, del profumo di biscotti appena sfornati e del tepore di un caldo bicchiere di vin brulè. Le 5 principali città della provincia di Bolzano hanno infatti finalmente inaugurato i Mercatini Originali Alto Adige. Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico hanno accolto i primi altoatesini e i visitatori provenienti da più parti in un’atmosfera davvero unica previa esibizione del Green Pass e rispetto delle ultime e più stringenti norme di sicurezza anti-Covid.

Durante lo svolgimento dei 5 Mercatini Originali, infatti, le consumazioni e tutti gli acquisti sono consentiti solo se in possesso del “Braccialetto Mercatino di Natale Originale” distribuito sul posto a chi esibirà la certificazione verde valida. Inoltre, è richiesta sempre la mascherina chirurgica e all’interno dell’area dei mercatini va mantenuta la distanza di 1 metro ed evitati assembramenti di ogni genere.

Insomma parola d’ordine sicurezza, come conferma una espositrice storica: “Sono una veterana del mercatino, ho iniziato con la nascita del mercatino di Merano, sono 28 anni.

E’ un anno particolare per via della pandemia ma siamo felici di poter essere qua. E assicuro, come lavoratrice, che i controlli sono forti e l’organizzazione sul tema sicurezza è molto attiva”.

Durante la prima settimana di apertura di questo atteso appuntamento, secondo i dati ufficiali degli organizzatori, sono stati registrati numeri importanti in linea con le aspettative che confermano la voglia dei visitatori di ritornare a una ritrovata normalità e a visitare l’Alto Adige. Allo stesso tempo è emerso l’impegno concreto di tutti gli operatori del territorio coinvolti, a farlo nel rispetto delle regole in tema di contenimento del Covid-19.

Un impegno colto dai visitatori: “Penso che con il buon senso di tutti si farà tutto con tranquillità e con la massima sicurezza. Se si vuole si riesce ugualmente partecipi a questa festività natalizia per cui l’Alto Adige è famoso”.

Per l’edizione 2021, i 5 Mercatini Originali Alto Adige sono inoltre completamente sostenibili. Sono stati infatti organizzati nei minimi dettagli per garantire la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico altoatesino. Una scelta che gli è valsa ancora una volta la certificazione di “green event”. E in questo senso, anche i visitatori possono fare la loro parte e vivere i mercatini raggiungendoli in modo sostenibile grazie alla Mobilcard messa a disposizione dalla Provincia di Bolzano o alla collaborazione con Trenitalia.