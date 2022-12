In Antartide la partita a Risiko! più estrema di sempre

Roma, 6 dic. (askanews) - Dalla Terra del Fuoco, in Argentina, fino in Antartide. Oltre 10 giorni di viaggio con l'obiettivo di sfidarsi nella partita a RisiKo! più incredibile e stravagante della storia. Protagonista dell'impresa, il content creator e youtuber Marcello Ascani, noto per i suoi vi...

Roma, 6 dic. (askanews) – Dalla Terra del Fuoco, in Argentina, fino in Antartide. Oltre 10 giorni di viaggio con l’obiettivo di sfidarsi nella partita a RisiKo! più incredibile e stravagante della storia. Protagonista dell’impresa, il content creator e youtuber Marcello Ascani, noto per i suoi video di viaggi per il mondo e grande fan del gioco di strategia, partito con il suo amico e videomaker Mattia Guzman. “È un’esperienza unica.

Per arrivare in Antartide ci vogliono un sacco di giorni e non sai neanche se riesci a mettere piede sul continente perché è una spedizione, tutto dipende dal meteo, dalla temperatura ma ci siamo riusciti”.

Hanno chiesto di poter andare in mezzo ai ghiacciai con un gommone per giocare la partita da record a 30 gradi sottozero, dopo aver navigato nelle pericolose acque del canale di Drake, circondati da iceberg decennali, vicino alle colonie di pinguini.

“Era un giorno bellissimo, eravamo a Paradise Bay, non c’era vento, faceva anche ‘caldo’ rispetto al normale, per cui abbiamo avuto modo di aprire la plancia e di giocare, è stata una partita breve, molto bello”.

Ha vinto Marcello, dopo oltre un’ora. Il video reportage che racconta la loro esperienza è stato proiettato in anteprima alla Milano Games Week & Cartoomics e ora esce su youtube.