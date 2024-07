In anteprima Annì il nuovo brano dei BBrothers feat. Nicola Nite

Milano, 11 lug. (askanews) – In anteprima Annì, il nuovo brano dei BBrothers, duo formato dai fratelli Domenico e Alberto Bazzoni, feat. Nicola Nite, frontman della band rock etnica Tazenda. “Annì” anticipa il nuovo album di prossima uscita.

Il brano composto, scritto e prodotto interamente dai fratelli Bazzoni, è disponibile in pre-save.

Il duo musicale originario di Porto Torres (Sassari) è nato nel 2005 e, dopo aver conquistato il pubblico sardo, ha raggiunto il grande pubblico con la partecipazione all’ottava edizione di “X Factor”.

“Annì”, dal coinvolgente sound etno-pop rimarcato dal featuring con Nicola Nite, è una lettera scritta da un padre, che osserva la propria figlia crescere e che, pian piano, si rassegna alla condizione di genitore che, prima o poi, dovrà lasciare ai propri figli la libertà di affrontare la vita da soli.

“”Annì” nasce da una spinta interiore diversa da quelle delle altre canzoni che abbiamo scritto – afferma Domenico Bazzoni – mi sono immedesimato nella realtà di un padre che vede la figlia prima bambina e poi donna, prima nel girotondo con altre bambine e poi nel girotondo della vita. L’unica cosa che conta è l’amore per la propria figlia e il tenerle la mano sempre. Questo brano è nato quando sono diventato padre nel 2020 e spero rispecchi un po’ tutto quello che i genitori sentono per i propri figli”.

La collaborazione con un componente dello storico gruppo dei Tazenda non è una novità per i fratelli Bazzoni: Gigi Camedda, fondatore e attuale componente del gruppo, ha partecipato con un featuring al brano “Sole e Anima”, ma anche Beppe Dettori (ex frontman) ha collaborato con loro nell’ultima fatica dal titolo “Amore e Pache”.

La scelta del featuring con Nicola Nite “è il tocco di classe dell’avere una voce importante come la sua, un amico e grande professionista al nostro fianco, all’altezza del significato del brano stesso – afferma Alberto Bazzoni – Vogliamo lanciare un messaggio che è quello di intrecciare i legami per sempre tra padre e figlio/a, di generazione in generazione”.

Oltre a Nite, un altro grande professionista che i BBrothers hanno voluto in sala di incisione è Massimo Cossu, chitarrista dei Tazenda. Racconta Alberto: “Tra tutti i musicisti che hanno collaborato con noi sino ad oggi, avevamo il desiderio e il sogno di avere con noi in sala di incisione un grande professionista come Massimo Cossu, sempre stato presente fin dalla nascita del gruppo. La sua chitarra risulta essere un connubio perfetto con la voce di Nicola”.