In anteprima “Frequentatori dei tramonti” di Vittorio De Scalzi

Milano, 16 set. (askanews) – In anteprima il video di “Frequentatori dei tramonti” uno degli inediti contenuti in “Una volta suonavo nei New Trolls” di Vittorio De Scalzi, il cofanetto con un DVD due CD e il libro scritto da Massimo Cotto (PLAYaudio/Believe), un progetto che racconta e descrive la carriera di Vittorio De Scalzi in tutti i negozi e negli store. Il singolo in radio dal 17 settembre.

Nel primo CD “Una volta suonavo nei New Trolls” tutti i grandi successi e due inediti: “Quelle navi” rilasciato nel 2020 e “Frequentatori dei tramonti” singolo in promozione nelle radio.

Nell’occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione di “Concerto Grosso” il secondo CD presente nel cofanetto, lo ripropone in una nuova versione realizzata con l’Orchestra Ico della Magna Grecia, con un inedito “Rabdomante”.

“Questo progetto ha avuto un buon tempo di maturazione e strada facendo è cresciuto nei suoi contenuti, suddivisi in quattro momenti, tutti fondamentali per raccontare il mio percorso artistico e personale – dice Vittorio De Scalzi – oltre al libro di mie storie di vita raccontate all’amico giornalista e scrittore Massimo Cotto, c’è il DVD live registrato nel 2005 e intitolato “IL SUONATORE JONES”, testimone della mia collaborazione e amicizia con Fabrizio De Andrè, che è stato messo a disposizione da mio fratello Aldo e due CD con i successi dei New Trolls e Concerto Grosso 1 e 2″.