In anteprima 'Going Down', il nuovo singolo dei Lovesick

Milano, 25 set. (askanews) – In anteprima il video ‘Going Down’, il nuovo singolo dei Lovesick, il singolo anticipa l’atteso album interamente inciso a Los Angeles ad inizio estate, di prossima pubblicazione.

Going Down è un brano di perdono, che vuole vedere la vita da una prospettiva differente. Ci sono sempre due lati nella stessa medaglia, metaforicamente due punti di vista. Una frase all’interno del brano, che parla di una relazione d’amore finita, dice: ” se avessi fatto a te ciò che tu hai fatto a me ti renderei libera”, quindi non coverei rancore.

I Lovesick, hanno scelto questo singolo per anticipare il nuovo album, perché l’energia che sprigiona ‘Going Down’ li rappresenta appieno. “E’ uno dei brani più sentiti del nostro prossimo album. Lo abbiamo già anticipato nei concerti in questa stagione e il significato che trasmette è per noi davvero importante. Il ‘non portare rancore’ e ‘perdonare’ sono concetti semplici da comprendere ma difficili da applicare nella vita di tutti i giorni”.

Going Down è stato registrato a Los Angeles con la produzione artistica di Fabrizio Grossi. A supporto di Paolo Roberto Pianezza (voce, chitarra e pedal steel) e Francesca Alinovi (contrabbasso e voce) c’è Alessandro Cosentino (violino e voce). Il videoclip del brano è stato interamente realizzato a Los Angeles, California durante le sessioni di registrazione del nuovo album, con la regia e montaggio di Claudio Maria Cioffi. I Lovesick commentano: “Abbiamo voluto girare una sorta di documentario di questa intensa esperienza oltreoceano per cercare di condividere e restituirvi la magia di quelle settimane per noi indimenticabili”.

I Lovesick ormai da anni stanno rilanciando le atmosfere anni ’50 in un viaggio spazio-temporale negli Stati Uniti d’America con canzoni originali per celebrare la Country Music e Western Swing dello scorso secolo.