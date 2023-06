Home > Askanews > In anteprima il nuovo inedito degli Alterpop "Ma Qualcosa Resta" In anteprima il nuovo inedito degli Alterpop "Ma Qualcosa Resta"

Milano, 14 giu. (askanews) – In anteprima il video del singolo inedito “Ma Qualcosa Resta” degli Alterpop (AlterpopMusic/ArtistFirst), disponibile in digitale. “Cercherai anche te quello che ti manca mentre dentro di te ogni cosa cambia c’è che tutto passa, ma qualcosa resta, come quel disegno con il dito su quel vetro che si appanna”. Recita così il testo del primo ritornello di “Ma Qualcosa Resta”, il nuovo singolo degli Alterpop, come in una sorta di dialogo/passaggio del testimone, da una generazione ad un’altra, come se un padre parlasse ad un figlio, una madre a una figlia o un fratello maggiore ad un fratello minore, o più semplicemente un individuo ad un altro, di età inferiore o della generazione successiva. Dialogo fatto di esperienze e/o passaggi comuni, che hanno fatto, fanno e faranno sempre parte di quel percorso chiamato vita nel quale, certe cose passano, mentre altre rimangono, indelebili Così come certe emozioni che sono rappresentate nel testo, come fossero immagini. “Il sorriso di tuo padre e di tua madre quel figlio che è arrivato e quello che non è arrivato mai un giorno di sole e un tuffo in mezzo al mare quel disegno con il dito su quel vetro che si appanna… quella voglia di nuotare quando impari a stare a galla quella scia di meraviglia quando passa una farfalla Nel video, regia di BLZ, viene svelato il volto del nuovo cantante della Band.

