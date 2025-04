In anteprima il video "6 Minuti" il nuovo singolo di Maria Linda

Milano, 2 apr. (askanews) – In anteprima il video “6 Minuti” (aaa-music.de/distribuzione Universal Music) il nuovo singolo di Maria Linda, talentuosa cantante e influencer italo-tedesca originaria di Hechingen, che fa il suo esordio nel mercato discografico italiano. Carisma, dolcezza e una dedizione appassionata alla musica: questi sono gli ingredienti che rendono unica Maria Linda che, con la sua voce vellutata e inconfondibile, racconta storie di vita quotidiana, trasformando esperienze comuni in emozioni universali che toccano l’anima dell’ascoltatore.

“6 Minuti” – spiega Maria Linda – è la perfetta espressione della mia natura romantica. Questa canzone parla del profondo desiderio di stare con la persona amata e del bisogno di starle sempre accanto. Esprime un amore intenso, che valorizza il momento e tocca il cuore. Quante volte nella vita si prova un amore così intenso? E quanto si desidera, in queste fasi della vita, trovare la canzone perfetta che lo accompagni? “6 Minuti” è esattamente questo, la canzone perfetta per chi si è appena innamorato”.

Il brano, scritto e prodotto da Stefano Maggio, trasmette proprio quella naturalezza che è parte di me, sincera, profonda e autentica. Proprio per questo abbiamo deciso di mantenere l’arrangiamento semplice, con pianoforte e archi che trasportano le emozioni in modo molto puro. Non servono strumenti grandiosi ed elaborati per esprimere la vera profondità dei sentimenti. Proprio come in “6 Minuti”, che attraverso la sua semplicità e chiarezza ha molto più da dire.

Il 2022 segna l’inizio dello straordinario percorso artistico di Maria Linda: i suoi brani rapidamente conquistano le classifiche airplay tedesche, brillano nelle playlist Schlager più ascoltate su Spotify, entrano nelle classifiche Amazon tedesche e raggiungono un impressionante secondo posto nella hit parade dell’emittente MDR. Le sue apparizioni televisive nel programma ZDF-Fernsehgarten hanno rivelato al grande pubblico non solo una voce cristallina, ma anche un’artista dal grande potenziale. Le sue radici italo-tedesche non rappresentano un semplice dettaglio biografico, ma costituiscono l’essenza della sua musica.

Il profondo legame con la famiglia e l’Italia si riflette in melodie che uniscono la precisione tedesca alla passione mediterranea, creando un sound unico nel panorama musicale contemporaneo. Ogni sua canzone è un ponte tra due culture, esattamente come lei stessa collega questi due mondi attraverso i suoi canali social. Iniziando i suoi video con la frase iconica, inventata da lei “In Italy we say”, Maria Linda è riuscita a creare contenuti dal carattere distintivo e immediatamente riconoscibile. In soli due mesi, i suoi follower sono aumentati da 13.000 a più di 65.000 su Instagram e più di 115.000 su TikTok e stanno continuando a crescere senza sosta. Questo successo le ha permesso di pubblicare anche un brano in italiano, fortemente richiesto dai suoi numerosi follower.