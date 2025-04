In anteprima il video "A story" della band Jus Primae Noctis

Milano, 4 apr. (askanews) – In anteprima il video “A story” della storica band progressive rock Jus Primae Noctis, un brano che attinge ai canoni del prog di scuola Genesis e King Crimson, arricchito da raffinate contaminazioni jazz e blues. Su queste sonorità avvolgenti, la voce elegante e carezzevole narra, per l’appunto, una storia.

È la storia di una donna che lascia una nebbiosa città di mare per cercare altrove un nuovo inizio, tra terre lontane dove incensi e spezie ammaliano i sensi e leniscono il dolore. Il suo presente è fatto di solitudine e ricordi, e tra l’entusiasmo della partenza fa capolino una domanda: non ho nessuno a cui raccontare il mio viaggio, ha davvero senso partire? (“What’s the meaning of a choice? If you can’t tell anyone all the reasons, tell the story”). Anche la malattia, quella chimica ostile che tiene il suo corpo e la sua mente prigionieri, dà origine a interrogativi. Ma ora che l’equilibrio è ormai perso, la donna riesce finalmente a seguire il flusso degli eventi e sorridere di nuovo.

Il videoclip, girato a Genova, regala scorci incantevoli sul Mar Ligure e include riprese live e in studio, offrendo un assaggio della dimensione autentica della band.

Diversi prestigiosi ospiti, ciascuno con il proprio strumento, hanno contribuito a impreziosire il pezzo rendendolo sofisticato e multisfaccettato: Diego Banchero (Il Segno del Comando, Malombra, Egida Aurea) al basso, Renzo Luise (ex Jus Primae Noctis, Gipsy Troyka, premiato Best Guitarist al Django) alla chitarra, Alex “Pacho” Rossy (Perigeo, Morgan, Elio e le Storie Tese, Trio Bobo) alla batteria e percussioni aggiuntive e Matteo Scarpettini (Antonello Salis, Niccolò Fabi, Trio Bobo) alle percussioni.

“a story” è il primo singolo estratto dall’album “Man of Air”, pubblicato nel 2025 per Nadir Music.

Gli Jus Primae Noctis (JPN) sono attivi dal 1991. Nel tempo resta immutata la lineup di base (Marco Fehmer chitarra e voce, Beppi Menozzi tastiere, Mario Riggio batteria), a cui si uniscono molti musicisti. La formazione attuale si completa nel 2009, con Pietro Balbi alla chitarra.