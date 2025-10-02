In anteprima il video "All I wanna do", nuovo singolo di Don Jio

Milano, 2 ott. (askanews) – In anteprima il video “All I wanna do”, il nuovo singolo di Don Jio. La canzone è stata scritta da Don Jio in una fase di innamoramento, un momento di felice commozione, quando ci si rende conto che una persona è più speciale delle tante altre che si frequentano e si cambiano in continuazione.

Quando si ha l’intuizione di poter voler cambiare la propria vita per dedicarsi a questo unico piacevole pensiero fisso, ci sono le potenzialità per una storia speciale. Quando ci si rende conto che ci si sta innamorando, e manca solo sapere se l’altra persona sta provando lo stesso.

La versione che Don Jio propone come originale e di cui ha fatto il video è acustica, ci sono solo due pianoforti, degli archi e un basso. Essenziale, non serviva altro.

Accanto a questa, l’artista ha realizzato tre remix: uno in chiave dance da club, uno dal sound funky pop più radiofonico, entrambi prodotti da lui stesso, e un terzo, più innovativo, firmato dal DJ e producer barcellonese Chus Duràn.

Commenta l’artista sul nuovo singolo: “Questo brano è stato scritto in un momento successivo rispetto agli altri, sto lavorando alle canzoni di questo progetto da anni. Ultimamente mi ero dedicato alla parte visuale e organizzativa dell’album, avevo seguito le uscite e i video dei primi sei singoli che ho già pubblicato, e mi mancava terribilmente comporre qualcosa di nuovo! Io sono un song writer, scriverei nuovi brani in continuazione. L’estate scorsa del 2023, mi sono innamorato e, come spesso faccio, ho trasformato le emozioni in musica. ‘All I Wanna Do’ è quindi una canzone più matura, di me come artista e come persona, mi piace molto e non ho potuto fare a meno di includerla nell’album. Un dettaglio spiritoso è che, volendo fare un esperimento, ho provato a non andare in studio per le voci, mi sono informato su come farlo e ho registrato la canzone in casa, mezzo svuotando un armadio e piazzando dentro il microfono con la sua asta. Ho cantato tra i vestiti, in un piccolo armadio vintage tedesco. La canzone è nata come pop dance, con l’intento di far ballare le persone! Ero io il primo a voler ballare, ero appena tornato a vivere a Berlino ed ero estremamente energetico! Successivamente ho realizzato la versione acustica, rallentando il brano e creando una nuova dimensione grazie alla melodia del piano. Spesso il piano non si limita ad accompagnare la mia voce: sta sullo stesso piano, siamo un duo perfetto, siamo io e lui. Con l’aggiunta degli archi, il risultato si trasforma nel mio mondo sonoro, il mio stile essenziale, il vero Don Jio signature che si ritrova in molti pezzi.

Il videoclip di “All I Wanna Do” è stato diretto da Don Jio, ed è stato girato per la parte subacquea con una Go Pro, a San Teodoro in Sardegna. Dopo aver selezionato le migliori riprese marine, Don Jio ha voluto inserire il suo pianoforte, che rappresenta completamente questa versione acustica. Quindi ha organizzato lo shooting a Berlino, dove degli amici lo hanno ripreso mentre suonava. Don Jio ha montato le varie clip, ma ancora voleva qualcosa di più forte, più intimo. La terza parte delle riprese è stata realizzata da Don Jio da solo, usando il suo telefono. Ha seguito il cuore, sentendo profondamente la canzone, e l’ha interpretata con il corpo: pura emozione in movimento. Si è lasciato completamente andare, creando un risultato unico e personale.