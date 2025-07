Milano, 31 lug. (askanews) – In anteprima il video “Basilico” il nuovo singolo di Nottetempo. Ritrovarsi a fare i conti con la fine di una storia non è mai semplice. Stessa cosa quando si tratta di gestire i postumi di una lite, i silenzi improvvisi, i pensieri che rimbalzano nella testa come biglie impazzite: tutto pesa, tutto punge.

Il nuovo singolo di Nottetempo, “Basilico”, nasce proprio da lì, da quel momento sospeso in cui il cuore si mette in discussione e la testa torna sui propri passi, cercando di capire dove e quando si è rotto qualcosa. Ma come succede spesso nella vita, anche il dolore ha il suo interruttore. Dopo un giorno passato a piangersi addosso, arriva il momento di scrollarsi di dosso la malinconia, mettersi le scarpe e uscire. Andare a prendere una boccata d’aria, un gelato, o solo un pretesto per distrarsi. E così cambia il tono, cambia la luce: la canzone vira verso un mood estivo, fresco, ironico, dove il ritmo prende il sopravvento sui pensieri. Il contrasto tra testo e sonorità è il cuore di “Basilico”: se da un lato c’è la consapevolezza amara che niente è davvero per sempre, dall’altro c’è la voglia di riderci su, anche solo per un attimo. Perché in fondo – e il titolo lo dice con dolce cinismo – “il basilico è come l’amore: se non lo curi, muore. Ma se lo curi pure.”

Il videoclip, scritto e diretto da Andrea Aglieri, traduce fedelmente in immagini le parole, giocando con il bianco e nero: è autentico ed efficace nel portare sullo schermo la leggerezza e l’ironia del pezzo. Un brano che fa ballare con il sorriso sulle labbra, anche se sotto c’è ancora un po’ di pioggia.

Nottetempo è il progetto solista di Rachel O’Neill, già voce principale dei Cream Pie, band hard rock milanese di lunga esperienza. Link al videoclip: https://www.swisstransfer.com/d/8f14bdc2-4743-4827-b896-77459c8d729d