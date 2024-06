In anteprima il video Batticuore di Chiara Crystal

Milano, 28 giu. (askanews) – In anteprima il video “Batticuore”, il nuovo singolo della cantautrice Chiara Crystal, prodotto da Beppe Stanco, che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso artistico.

Chiara racconta così il suo nuovo singolo: ”Batticuore è brano dalle sonorità pop, un viaggio tra fantasia e realtà, che si realizza in una sera. Una storia d’amore prima con noi stessi, con la nostra libertà di provare emozioni belle, intense e forti che ci fanno battere il cuore e ci fanno sentire liberi di essere ciò che vogliamo”.

Batticuore è una foto scattata quando incontri, per la prima volta, la persona che ti farà battere il cuore e, nella tua mente, costruisci già la melodia della vostra storia, un po’ come nelle favole e sai che tutto questo farà sicuramente rumore.

Il brano sarà incluso nel prossimo progetto discografico. che vedrà diverse nuove uscite nel corso dell’anno.

Chiara Patalano, questo il verso nome di Chiara Crystal, è una cantautrice classe ’95 che, dopo aver danzato per diversi anni diplomandosi in danza moderna nel 2019, ha iniziato il suo percorso come cantante. Nell’estate del 2023 fa da opening in apertura dei concerti dei The Kolors e Matteo Paolillo.