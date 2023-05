In anteprima il video 'Beers in the Garage' dei Big River

Milano, 18 mag. (askanews) – In anteprima il video di ‘Beers in the Garage’, il nuovo singolo del duo alternative country Big River di Bologna. Un sound inedito, fresco e sperimentale per accogliere con leggerezza l’arrivo dell’estate 2023 dove, come nella miglior tradizione, si sbocciano birre clandestine bevute segretamente in un garage sotterraneo.

Il nuovo singolo ‘Beers in the Garage’ è fortemente ispirato alla musica americana, proposto con un sound sperimentale ed innovativo per il genere. La componente elettronica, prodotta al Busker Studio di Fabio ‘Bronski’ Ferraboschi, è molto presente nell’arrangiamento e trasforma la canzone in un esperimento del tutto inedito.

I Big River dichiarano: “Tra le nostre ultime produzioni in studio abbiamo scelto ‘Beers In The Garage’ per la sua freschezza sonora e la sua energia. E’ un brano che invita alla semplicità e alla leggerezza, ideale per avvicinarci con il piede giusto all’estate 2023.”.

Il videoclip di ‘Beers in the Garage’ è stato realizzato in un unico piano sequenza e autoprodotto dagli stessi Big River in collaborazione con SlowMotion Studio di Bologna. Racconta di una festa che si materializza improvvisamente in un garage. Spuntano birre di ogni genere e un manipolo di curiosi personaggi prende rapidamente forma per dar vita ad una serie di paradossali situazioni che sfociano in un grande finale tutto da scoprire.

Birra Nostra, brand per per la promozione della birra artigianale italiana di qualità e Birra Nostra Magazine, riferimento nazionale per l’informazione indipendente sulla birra, sono media partner del lancio del singolo ‘Beers in the Garage’.