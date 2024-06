In anteprima il video "Beibe" il singolo di esordio dei G.K.G.

Milano, 14 giu. (askanews) - In anteprima il video di "Beibe" il singolo di esordio dei G.K.G. già in radio e disponibile in digitale (Bunker Home Productions per GKG Music). Il brano è stato scritto dai componenti della Band con Paolo Agosta che ha curato anche arrangiamenti suoni e produzione. ...

Milano, 14 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Beibe” il singolo di esordio dei G.K.G. già in radio e disponibile in digitale (Bunker Home Productions per GKG Music). Il brano è stato scritto dai componenti della Band con Paolo Agosta che ha curato anche arrangiamenti suoni e produzione.

“Il brano è stato fatto con l’intento di essere ovviamente originale, versatile e il più estivo possibile – raccontato i G.K.G. – siamo in tre e abbiamo voluto dividerlo in tre parti. Una parte rappata, una melodica e una rappata latina, con un beat fatto a regola d’arte che riporta le vibes estive. Ci sono accordi di fisarmonica, tamburi, trombe e chi più ne ha più ne metta. Insomma una canzone che tutti possono suonare e cantare, anzi devono.”

Il video, realizzato tra Livorno, Forte dei Marmi e Cecina per la regia di Alessio Marsala. Nel video i tre G.K.G. cantano ballano e vivono in modo spensierato come vuole il mood di questo brano momenti goliardici in spiaggia con tante ragazze e ragazzi che si divertono e giocano con loro.

I GKG sono Alessio Guidotti, Gianluigi Palego e Cristopher Biscardi.