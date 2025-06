In anteprima il video "Bianco e Nero" di Alice Stocchino

Milano, 9 giu. (askanews) – In anteprima il video “Bianco e Nero” il nuovo singolo inedito di Alice Stocchino, brano critico e sincero, già disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

“Con “Bianco e Nero” voglio comunicare l’importanza di imparare a non giudicare senza conoscere. Le relazioni umane sono incredibili proprio perché si può comunicare e si possono conoscere, in questo modo, i mondi interiori di ognuno, dove si trova la verità di ciascuno.

Bisogna superare la superficie e l’apparenza per poter comprendere che non tutto ciò che vediamo, ci racconta chi abbiamo di fronte. Il brano è nato molto spontaneamente, tant’è che non riesco a ricollegare il momento esatto, in cui è stato concepito. Tutto è partito da un riff di basso che mi entusiasmava – afferma Alice Stocchino – ma il testo e il significato sono arrivati molto dopo, con molta naturalezza e facilità. Questa canzone per me è più un flusso di pensieri sulla società, sulle persone e su quanto ci facciamo guidare dagli stereotipi nel rapporto con gli altri, quando poi ognuno di noi ha un mondo dentro di sé che il più delle volte, nessuno vede, perché per protezione molto spesso, lo nascondiamo indossando una maschera, o sono altre persone che ci mettono addosso una maschera, perché ci vedono in un determinato modo e non vogliono andare oltre la superficie. Ed è proprio lì che nasce il titolo, “Bianco e nero”, perché gli altri ci vedono o bianchi o neri, senza sfumature, quando tutti ne siamo pieni.”

Il videoclip di “Bianco e Nero”, appare come un viaggio frammentato e confuso nella mente soggiogata dalle paure e si concentra sull’idea di come la società tenda a dividere le persone in categorie rigide, costringendole a essere viste e a sentirsi solo “bianche” o solo “nere”, senza mai accettare la complessità e la sfumatura dell’individualità. Gli Stereotipi, personificati, rappresentano ognuno una diversa pressione sociale che cerca di modellare la tua identità. L’esito è un’eterna lotta tra ciò che siamo, ciò che vorremmo essere e ciò in cui gli altri ci identificano. Alice rappresenta ognuno di noi e il bivio finale che ci troviamo ad affrontare quotidianamente: sottostare alle catene o rimanere fedeli a sé stessi liberandosi per sempre della maschera che la società ci impone.