In anteprima il video "Buona Non Buonanotte" singolo di Laura Bono

In anteprima il video "Buona Non Buonanotte" singolo di Laura Bono

Milano, 17 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Buona Non Buonanotte”, il nuovo singolo di Laura Bono, una canzone dall’atmosfera pop-rock e dal ritmo incalzante, arricchita da sonorità anni ’80, soprattutto nei synth e nei suoni elettronici. La fusione tra elementi pop-rock ed elettropop conferisce al brano un’identità nostalgica ma allo stesso tempo contemporanea.

Il brano, disponibile dal 16 maggio nelle principali piattaforme digitali, affronta il tema della riflessione notturna, quel momento sospeso in cui si fa i conti con i propri pensieri, ma senza la serenità rassicurante di una buonanotte tradizionale. Dalle sue note emerge un percorso di trasformazione dopo la fine di una relazione, attraversato da un equilibrio tra malinconia e speranza.

C’è la consapevolezza del dolore -spiega l’artista- ma anche la determinazione a rinascere, lasciandosi alle spalle ciò che non appartiene più, per abbracciare un nuovo inizio. Un messaggio profondo di resilienza, libertà e accettazione, un dialogo tra la bambina che ero e la donna che sono. Il video racconta il coraggio di restare fedeli a sé stessi, anche nel buio. Un invito a scegliere consapevolmente chi vogliamo essere, senza perdere la luce che ci ha cresciuti. Buona non buonanotte, sempre.

La canzone porta le firme di Laura Bono, Pilar Narejos Gòmez, Francesco Amato e Alberto De Sanctis. Mix e master a cura di Francesco e Alessandro Cosentino x Fratelli Cosentino, produzione TMBVR (Edizioni: Estro Records Edizioni Musicali – Mamo S.R.L.)