In anteprima il video "Cantastorie" il singolo di Marco Achtner

Milano, 7 mar. (askanews) – Si intitola “Cantastorie” il nuovo singolo di Marco Achtner con il featuring di Iosonogluls giovane cantante e autrice già nota al grande pubblico per aver partecipato ad X Factor nel 2022.

Il cantautore e produttore romano (che, con le sue tracce da milioni di stream, ha raggiunto le vette delle classifiche dance internazionali) racconta in un brano commovente ed emozionante, la facilità con cui, nel panorama musicale odierno, la fama si può creare e distruggere in pochi attimi.

Una traccia contraddistinta da caratteristiche che, sicuramente, riconducono al mondo tradizionale del cantautorato italiano ma con sonorità che colpiscono nel segno quella che è l’evoluzione della scena, come d’altronde Marco ci ha già abituato con i suoi precedenti lavori sempre caratterizzati dalla varietà di generi che riflettono il suo ampio spettro musicale e la sua versatilità.

“Ho scritto questo brano pensando ad Andy Warhol che vedeva un futuro in cui la fama sarebbe stata istantanea, alla portata di tutti ma fugace. Secondo me quel futuro, nel bene e nel male, sta sempre più diventando realtà. Oggi il successo potrebbe esploderci in faccia come potrebbe scivolarci dalle mani prima che ci si accorga di averlo davvero raggiunto. Chiunque può proporsi al mondo tramite un social network e chiunque può essere eletto come il nuovo fenomeno del momento, anche senza che lo voglia.” racconta l’artista che negli ultimi anni è arrivato più volte al numero 1 delle classifiche dance in Italia e in Europa. E ha scritto e prodotto con artisti del calibro di Mogol.

“Cantastorie” è un brano dalle atmosfere malinconiche del passato con lo stile e lo spirito Indie del ventunesimo secolo, il tutto accompagnato da un immaginario fatto di neon luminosi e intensi. Che ritornano anche nel videoclip della canzone.

Due voci che si fondono senza artifici quello di Marco Achtner e Iosonoguls, e danno vita a un duetto intimo e riflessivo che trascina l’ascoltatore in una piacevole realtà parallela.

Prodotto e arrangiato da Eros Nanni, è in vendita in tutti i negozi digitali dal 7 marzo.