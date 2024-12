Milano, 10 dic. (askanews) – In anteprima il video “Carnevale” il nuovo singolo di La Scelta dopo “L’uomo che fotografava le nuvole”. La canzone affronta con ironia e lucidità i paradossi della nostra epoca, dominata da una realtà distorta da tecnologia e social media. Ignoranza, ostentazione e aggressività si intrecciano in un “carnevale antropologico” che condiziona abitudini, umori e scelte.

Mattia Del Forno, frontman della band, dichiara: “Oggi tutto è il contrario di tutto. Nessuno ascolta più davvero; giudichiamo senza pensare, imprigionati in un individualismo crescente dove l’io prevale sul noi. Saper distinguere ciò che è da ciò che appare è il vero atto di intelligenza”.

Fedele al proprio approccio sperimentale, La Scelta continua a spingersi oltre i confini dei generi. Dopo incursioni nel rock, nel pop anni ’90 e nell’afro-beat, con Carnevale la band abbraccia sonorità hip-hop in stile East Coast, arricchite da sfumature etno ed electro-pop. Il ritornello, incisivo e coinvolgente, si imprime subito nella memoria, confermando la capacità del gruppo di unire profondità tematica e immediatezza musicale.

Il videoclip, profondamente ispirato al videoclip “Quelli che Benpensano”, brano del 1997 di Frankie HI-NRG, è stato girato in macchina tra le notturne strade di Roma.

Il nuovo singolo “Carnevale” verrà presentato dal vivo il 15 dicembre all’Hacienda di Roma (Via dei Cluniacensi, 68), in un concerto gratuito per celebrare i 15 anni di carriera della formazione romana. Dal Festival di Sanremo al Concertone del Primo Maggio, passando per collaborazioni con artisti del calibro di Ron, La Scelta ha saputo evolversi negli anni, mantenendo radici solide nella tradizione musicale italiana e aprendosi a contaminazioni internazionali.

“Per quest’occasione non vogliamo il solito concerto ma sarà una vera e propria festa musicale e artistica per celebrare il nostro percorso iniziato 15 anni fa. Durante questi anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare e collaborare con artisti a 360 gradi, molti di loro saranno con noi sopra e sotto il palco per rendere ancora più speciale questa giornata. Sarà un’esplosione di colori e suoni, energia ed emozioni non vediamo l’ora che sia quel giorno. Per noi la musica è condivisione e amore puro; negli anni ci sono stati momenti di soddisfazioni incredibili ma anche discese tortuose, a volte ci siamo piegati ma non ci siamo mai spezzati. Adesso viviamo un periodo di grande serenità e affrontiamo “il nostro tempo” con lo stesso entusiasmo di 15 anni fa”, raccontano.

Con “Carnevale” e il live del 15 dicembre, La Scelta si conferma una band capace di affrontare tematiche contemporanee attraverso musica e parole, invitando il pubblico a riflettere sul mondo che ci circonda e a celebrare insieme l’energia della musica dal vivo.