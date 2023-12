In anteprima il video "Chiacchiere di mezzanotte" di Djomi

Milano, 19 dic. (askanews) – In anteprima il video “Chiacchiere di mezzanotte” di Djomi che esce a distanza di due mesi dalla pubblicazione del terzo album Finalmente. Djomi – vincitore di Castrocaro e finalista al Premio Lunezia – presenta il singolo inedito Chiacchiere Di Mezzanotte, che esce in seguito alla vittoria del Tour Music Fest, che nella categoria rapper comprendeva proprio la produzione di un brano.

Nel videoclip di “Chiacchiere di mezzanotte”, produzione Round, regia e riprese Giorgio Angelico e montaggio Marco Mazza, Djomi è immerso in una galleria d’arte moderna di notte (Galleria d’Arte Carlo Ravaioli). Questa location situata al centro di Cervia è stata scelta per rappresentare un ambiente in cui l’arte contemporanea si fonde con la sua malinconia, creando un’atmosfera di intima comprensione.

Djomi canta con passione, il suo timbro vocale come un pennello che dipinge emozioni sui muri bianchi della galleria. Le opere d’arte moderna, con colori audaci e forme astratte, sembrano risuonare con la sua voce, diventando compagne silenziose nella notte. Le riprese effettuate in silhouette accentuano il rammarico notturno.

Nel corso del video, Djomi invia messaggi via chat con il suo cellulare, illuminato solo dallo schermo del dispositivo. Questa connessione virtuale funge come una lanterna nella notte, gettando luce sulle sue emozioni nascoste.

Il videoclip termina nel corso della notte. La location, la galleria d’arte moderna, è stata un rifugio e una fonte di ispirazione per Djomi mentre affrontava i pensieri notturni.