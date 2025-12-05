In anteprima il video "Chiaro di Luna" il singolo di Nicole

Milano, 5 dic. (askanews) – In anteprima il video “Chiaro di Luna” il singolo d’esordio di Nicole, giovane promessa toscana, scritto e prodotto insieme all’autore multiplatino Rosario Canale. Il brano (Joseba Publishing, distribuzione Altafonte) racchiude l’atmosfera magica di una serata estiva tra amici: il calore di un falò sulla spiaggia, marshmallow arrostiti, un tramonto che sfuma sul mare.

Sonorità fresche e spensierate trasmettono un’energia genuina e brillante, perfetta per accompagnare ricordi estivi e momenti da vivere con leggerezza. Il mix e il mastering sono a cura di Emanuele Donnini presso Joseba Studio. Il videoclip è stato realizzato da Marko Carbone. Management: Gianna Martorella e Gianni Testa.

Nicole, determinata a trasformare il suo talento in una professione, Nicole partecipa a numerosi concorsi canori, raggiungendo un traguardo importante nel 2023 con l’accesso alla finale del talent show “Io Canto Generation”. Nel dicembre 2024 entra ufficialmente nella famiglia Joseba Publishing, avviando un nuovo percorso artistico ricco di sfide e progetti inediti. “Chiaro di luna”, scritto e prodotto con Rosario Canale, rappresenta il suo debutto discografico: un brano che incarna perfettamente la freschezza, la spontaneità e le vibrazioni luminose della sua giovane identità musicale.