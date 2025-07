In anteprima il video "Come il Jazz" di Annalisa Minetti ft Danny Losito

Milano, 29 lug. (askanews) – In anteprima il video “Come il Jazz” il nuovo singolo di Annalisa Minetti feat. Danny Losito che ha scritto e prodotto il brano, arrangiato e suonato con Michele Fazio al pianoforte e Luca Meneghello alla chitarra. Il brano è già in radio e disponibile su tutte le piattaforme.

“Per me è stato un grande privilegio ricevere questo brano da Danny Losito, che l’ha scritto insieme a due eccellenti musicisti come Michele Fazio e Luca Meneghello.

È stato un momento molto emozionante – racconta Annalisa Minetti – sentire queste note che mi hanno fatto percepire i colori di un funky davvero straordinario, un’esperienza unica.”

“A volte la musica sembra scegliersi da sola il suo destino – dice Danny Losito – quando ho condiviso questa canzone con Annalisa Minetti, si è subito immersa nel testo e nella musica e io non ho potuto che accettare con entusiasmo di realizzarla con lei. È nata così una connessione speciale, ed è per me un grande onore affidare questa musica a una voce e a un’anima che stimo profondamente. Un incontro imprevisto, un vero e proprio colpo di fulmine questo che per me è un altro regalo che mi ha fatto la musica.”

La canzone esprime il sentimento di un amore intenso e appassionato, dove due persone condividono momenti speciali durante una notte. Il protagonista ammette di non conoscere completamente l’altra, ma si sente coinvolto da un’energia nuova e da colori che si armonizzano con il suo mondo. La musica, in particolare il jazz e le note improvvisate, rappresenta l’atmosfera di libertà e spontaneità di questo rapporto. La notte, i baci e il senso di complicità rendono tutto unico e magico, come un momento che sembra eterno. In definitiva, è un canto dedicato all’impulso di lasciarsi andare, alla fisica attrazione e alla magia di due anime che si incontrano e si comprendono attraverso le emozioni condivise. E a proposito di musica questo è funky.