In anteprima il video "Come scintille" singolo di Serena Schintu

Milano, 17 gen. (askanews) – In anteprima il video “Come scintille” il nuovo singolo della cantautrice sarda Serena Schintu, un brano intenso e introspettivo che intreccia stati d’animo ed emozioni comuni, raccontando relazioni che nascono e si dissolvono con la stessa rapidità di una scintilla.

“Si perdono come scintille: rapporti che nascono e si esauriscono, la cui durata non dipende sempre da noi o, più semplicemente, perché non erano destinati a resistere” – spiega l’artista.

“Molte volte ascoltare le proprie sensazioni aiuta a riconoscere le situazioni che ci permettono di stare meglio con noi stessi. Sarà il tempo a dirci se quella intrapresa è stata la scelta giusta”.

Il brano riflette anche sul valore dell’autenticità: ciò che arriva senza sincerità è destinato a finire. Un tema universale, in cui chiunque può riconoscersi, legato alla necessità di fermarsi, rivalutare le proprie scelte e comprendere quando è il momento di andare via o lasciare che un’emozione svanisca, così come era arrivata.

“Come scintille” rappresenta un ulteriore passo nel percorso di maturazione artistica di Serena Schintu, una fase che diventa stimolo anche per i musicisti coinvolti, alla ricerca di nuovi spunti creativi. Il videoclip ufficiale è stato girato nella suggestiva cornice della città di Ancona, valorizzandone atmosfere e paesaggi.