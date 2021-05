In anteprima il video “Cosmico” il nuovo singolo di Piero Sidoti

Milano, 22 mag. (askanews) – Dopo “Un Posto”, lintensa ballata ispirata al film di Antonio Padovan “Il Grande Passo”, Piero Sidoti torna con un brano surreale, colorato, incisivo che cela un grido viscerale di amore per la vita.

“Cosmico” racconta l’esistenza nei suoi colori più accesi, per le sue sfumature e per tutte le deviazioni ed insenature a noi spesso intraducibili, ma fondamentali per celebrarne il suo mistero.

E se fosse possibile viaggiare all’interno delle misteriose maglie del tempo ad un ritmo che ci fa danzare fra passato futuro? Allora ci accorgeremmo che ci siamo sempre stati, dal “6 agosto dell’anno 6 miliardi avanti Cristo” fino “all’anno 4100”.

Vestiti di ruoli diversi ma sempre con lo stesso scopo: cercarci!

Lo scenario scelto per il video di Cosmico sono i murales della stazione dei treni di Gemona. L’alternarsi dei coloratissimi graffiti scandisce perfettamente il ritmo della canzone che riesce a trasmettere nel nostro immaginario una continua sequenza di fermo immagine, significativi, esplosivi, diretti, vivi.

Abbiamo girato questo video a Gemona Del Friuli, un luogo sempre in grado di stupire, una città che in un tempo rapidissimo ha saputo rinascere dalle rovine del terremoto più bella di prima -racconta il cantautore friulano – uno dei motivi che mi ha spinto a scegliere questa città è anche perché a Gemona si svolge il Festival Elementi Sotterranei di Street art durante il quale i suoi muri più fortunati sono diventati le tele per fare esprimere i più brillanti graffiti Writers del mondo .