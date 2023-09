In anteprima il video dei David Nathan "Until"

Milano, 29 set. (askanews) – Il disagio provato nel confrontarsi con gli stereotipi e canoni inverosimili che la società odierna impone è al centro del testo del nuovo singolo dei David Nathan.

Il terzo singolo della band con Sorry Mom!, analizza in maniera critica come sia sempre troppo facile sentirsi inadatti: si può essere troppo grassi, troppo magri, troppo sfigati, e altre innumerevoli cose , fino a far scivolare le persone in un vortice di acque buie come la notte.

La depressione è il male della nostra epoca e i David Nathan affrontano l’argomento attraverso una traccia graffiante e sincera.

I David Nathan sono una rock band italiana nata nel 2019, basata sulle composizioni del cantante e chitarrista David Nathan Filippi.

Il gruppo nella sua attuale formazione, è composto da Alberto Peretti (Basso), Christian Pippa (Batteria), Andrea Salier (Chitarra) e David “Nathan” Filippi (Chitarra e Voce).

Il 2023 è l’anno della svolta grazie alla firma con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Torn”, “Alone” e l’ultimo “Until”.