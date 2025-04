Milano, 24 apr. (askanews) – In anteprima il video del nuovo brano “Il mio compleanno” di Cara. (RayDada/EMI Music). “Il mio compleanno” è un brano carico di immagini, emozioni sospese e parole non dette, in cui l’artista si racconta attraverso una narrazione sincera, quasi cinematografica. La regia del video è affidata ad Angelica Lucchetta.

Il singolo prodotto da Emiliano Bassi, è un viaggio emotivo tra ricordi, strade notturne e parole mai dette, in cui Cara trasforma l’incapacità di dire addio in una ballata intima e visiva, fatta di immagini quotidiane e sentimenti sospesi.

“”Il mio compleanno” è una delle canzoni più descrittive che abbia scritto – dichiara Cara – Mentre ero seduta sul divano in salotto, mi sono vista uscire di casa e camminare, scordarmi del mio compleanno, vestirmi col piumino in primavera, fare tardi solo per poter sostare in un parcheggio con l’unica persona con cui avrei voluto parlare. In questa canzone ci è passata tanta vita e una marea di persone e situazioni a cui non ho saputo dire “adieu” e così, alla fine, l’ho detto in una canzone”.

Cara, all’anagrafe Anna Cacopardo, è una cantautrice nata nel 1999 di Crema.