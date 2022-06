Milano, 23 giu. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo dei Jaspers Dante, che segue a distanza di qualche mese il ritorno discografico con Rockstar. Entrambi i brani anticipano il nuovo album in uscita nei prossimi mesi, una serie di canzoni alle quali la rock band milanese in maschera – conosciuta nell underground e nel mainstream tramite il programma TV “Quelli che il Calcio” in onda su Rai 2, sta lavorando con un entusiasmo e una maturità senza precedenti.

Dante è interamente scritto e prodotto dai Jaspers e rappresenta perfettamente l’eterogeneità e l’ecletticità della loro musica. La location del videoclip ufficiale di Dante, diretto da Simona De Simone e Sofia Quercetti, non può che essere Firenze, con tutti i richiami a Dante Alighieri sparsi in ogni angolo della città. La band ha volutamente scelto un team fiorentino proprio per sfruttare al meglio la conoscenza del luogo, per far respirare la città nella sua totale bellezza.

Anche per le foto sul set e la copertina del singolo, la fotografa Chiara Sardelli ha incorniciato e condensato questa avventura dantesca in un ritratto artistico che vede protagonisti i Jaspers e i loro profili, in un’immersione tra il rosso del velluto e il bianco del marmo.

Dalla casa di Dante a Piazza Santa Croce, dall’Antica Giostra di Piazza della Repubblica al Parco delle Cascine, i 5 Jaspers – con i classici costumi in velluto rosso, rigorosamente fatti a mano da Sara Pellegrini – scorrazzano per la città con determinata spensieratezza tra balletti, corse in monopattino e azioni più disparate.