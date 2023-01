Milano, 17 gen. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo “Giuda” di Fase. Dopo la pubblicazione di ‘Per Come sei tu’, Valerio Urti (in arte Fase) torna col nuovo singolo “Giuda”, distribuito da Warner Music Italia.

“Non a caso ho scelto l’uscita proprio in questo periodo! Giuda racconta ancora una volta di un mio disagio, dell’ossessione ossessiva compulsiva di tradire me stesso ogni volta che ne ho l’occasione per farlo senza curarmi dei tagli profondi che ho creato a me e alle persone che mi circondano.

Giuda siamo noi, siamo il ‘Bacio’ all’ultima cena, la tendenza a tradirci da soli, Giuda è la persona che abbiamo amato e che si è dimenticata di noi in un batter d’occhio quasi godendo del nostro soffrire, è il sogghigno beffardo del nostro subconscio che ride dei nostri errori. Come per il precedente singolo, anche Giuda racconta una ‘Fase’ del mio vissuto, una parte di me che spero possa raccontare uno straccio di vita di molte persone.

E’ un racconto fatto d’immagini vissute in prima persona dai miei occhi e dal mio cuore, la descrizione di una semplice storia d’amore intrappolata nella gabbia della vita. Sbronzarsi per metà al termine di una serata, mentre i baci si mischiano al sorriso, togliersi i vestiti a luce spenta prima di fare l’amore, svegliarsi al mattino cercando i piedi tra le lenzuola, sono stralci di vita comune che si rincorrono tutti i giorni in un semplice loop come se fosse una sensazione unica e irripetibile.

Poi rimaniamo soli con noi stessi, ancora una volta, per l’ennesima volta, con l’ennesimo drink in mano ed è proprio in quel momento che ‘Giuda ride’ Alla fine Giuda è una semplice canzone d’amore” racconta il cantautore torinese.