Milano, 26 giu. (askanews) – In anteprima il video del singolo L’amaca di Carlo Vannini, cantautore e polistrumentista napoletano, il brano è estratto dall’Ep Punto e accapo -in uscita a settembre- che rispecchia la tradizione jazzistica più classica, condendola con una visione fresca e ballabile, in uno stile molto personale in cui la fisarmonica, indiscussa protagonista del brano, prende vita e dialoga con gli altri strumenti, sostenendo le parole e la voce dell’artista. Il brano è accompagnato da un videoclip in anteprima realizzato da Radon, un artista che lavora con le immagini che nella clip ha utilizzato tratti di realismo alternati a momenti grotteschi e caricaturali, con qualche pizzico di surrealismo qui e lì, di rimando all’atmosfera onirica che si “annusa” in tutta la traccia.