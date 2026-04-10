In anteprima il video di "Acida" del duo punk Big Boss Man

Milano, 10 apr. (askanews) – In anteprima il video di “Acida” dei Big Boss Man, reinterpretazione di uno dei brani più conosciuti dei Prozac+, simbolo di un’intera generazione cresciuta tra gli anni ’90 e la scoperta del punk. Per la band non si tratta semplicemente di una cover, ma di un ritorno alle origini, a quell’immaginario fatto di cassette doppiate, nastri riavvolti con una penna e pomeriggi passati ad ascoltare musica in cameretta.

Un periodo in cui inquietudine, spontaneità e urgenza espressiva definivano l’identità musicale di molti giovani.Con questo nuovo singolo, i Big Boss Man scelgono di mantenere intatto quello spirito: un suono essenziale, diretto e senza filtri. La reinterpretazione è costruita su una formula volutamente minimale basso e batteria per restituire tutta l’energia e l’immediatezza dell’attitudine punk.

“Per noi non è solo una canzone , racconta la band. È infanzia, anni ’90, inquietudine, cassette doppiate riavvolte con la penna e la scoperta del punk. Noi lo abbiamo fatto così: ingenuo, da cameretta. Basso e batteria. Nessun compromesso”. Il risultato è una versione personale e autentica che rende omaggio a un classico, riportandolo a una dimensione intima e viscerale, fedele allo spirito DIY che ha sempre caratterizzato il punk.Nati nel 2015 in una piccola città della costa toscana, i Big Boss Man sono un duo punk con un approccio minimalista: basso/voce e batteria, senza chitarra, ma con l’impatto di una band al completo.Il risultato è un suono che sembra quello di un quartetto rock: un muro di rumore sporco, potente e diretto in faccia.