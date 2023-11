In anteprima il video di "Animali Strani" dei Rossonoha

Milano, 8 nov. (askanews) – “Animali Strani” è il titolo del nuovo singolo dei Rossonoha, in uscita in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire dal 10 novembre. Lo stesso giorno, la band romana presenterà il nuovo brano, che sarà accompagnato dal videoclip, con un live al club Pentatonic di Roma. Il brano è stato scritto da Massimiliano Renzi, con la produzione musicale di Alex Balzama.

“I rapporti con gli altri ci insegnano a vivere la vita in modo differente da ciò che conosciamo – racconta la band formata da Massimiliano Renzi (voce e sinth), Marco Melfa (chitarra), Fabrizio Proietti (basso) e Andrea D’Elia (batteria/drum machine): “Questa storia racconta il passaggio della meravigliosa avventura di un rapporto umano, attraverso l’entusiasmo di scoprirsi diversi al fianco di una persona nuova, di inciampare in errori nuovi, del rispetto che si impara a pretendere per se stessi e quindi di crescere insieme senza calpestarsi. Quel frammento di verità che arriva solo dopo aver perso qualcosa di importante. Spesso e purtroppo, laddove non esistono questi tipi di legami, in qualsiasi ambito, famigliare, amicale, lavorativo, sentimentale, si tende a camminare sulla testa degli altri. La destinazione di un percorso fatto di amore e consapevolezza, un inno alle cose che finiscono purché ci lascino un insegnamento”.

Il videoclip, scritto e diretto da Manuela Kalì, con la partecipazione di Elisa Rocchetti, attrice in “A casa tutti bene” – 2a stagione, con la regia di Gabriele Muccino e “Accattaroma” di Daniele Costantini, racconta un ricordo passato, un ricordo narrato attraverso le parole e le immagini. Parla di un rapporto consumato dal tempo e nel tempo, consumato da ogni cosa, gioia, dolore, passione euforia e della volontà di andare avanti. Lo styling è curato da Thomas Di Lillo.