Milano, 19 mag. (askanews) – In anteprima il video di “Casa”il nuovo singolo diLor3n, tratto da “Galassia” l’album d’esordio disponibile in fisico e in digitale “”Casa” è un brano spensierato e leggero che – racconta Lor3n, all’anagrafe Lorenzo Iavagnilio molisano classe 2001 – ho scritto un po’ di tempo fa ma che continua a divertirmi, in cui cerco di comunicare, appunto, spensieratezza quasi come a non dar retta a quello che ci circonda e a fare un po’ quello che si vuole, come si vuole e quando si vuole.

Il titolo l’ho scelto proprio perché nel ritornello faccio riferimento, in senso metaforico, a quanto una persona possa farci sentire a casa pur non essendoci fisicamente.”

“Casa” è anche il titolo del video di Lor3n realizzato da Cesare Maria Solito, girato a “La spiaggetta”, sul litorale salentino a Marina di Lizzano provincia di Taranto. Le scene sono intervallate da riprese realizzate in studio e raccontano della frenesia odierna che non ci permette di vivere a volte il sapore di “Casa”.

Questa la tracklist dell’album “Galassia”: “Galassia”, “Finché ci sei tu”, “Fulmine”, “Come in un film”, “Casa”, “Notte”, “Fiore D’inverno”, “Bene”, “Via da me” e “Altalene”.