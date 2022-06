Milano, 28 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Cattiva strada” di Sabù Alaimo (Carioca Records/Artist First),

Il brano, che anticipa un nuovo album di inediti previsto dopo l’estate, sarà accompagnato dal videoclip, girato nel quartiere Sperone di Palermo.

Il brano, attraverso la metafora della cattiva strada, racconta di come a volte un percorso sbagliato possa sfociare nella comprensione di se stessi e quindi anche sulla retta via: “La vita è anche smarrire la strada maestra, e a volte intraprendere un percosso sbagliato – dice il cantautore siciliano -diventa (purtroppo) quasi necessario per trovare quello giusto. La bussola per percorrere la giusta strada è ascoltare la propria voce interiore, che ci guida inesorabilmente verso la nostra verità”.

“Cattiva strada” e l’album che ne seguirà, “Star della Provincia” in uscita dopo l’estate, traggono ispirazione dai luoghi e dalla straordinaria normalità dei personaggi che abitano le provincie siciliane e italiane. Racconta il peso e la bellezza di una presunta marginalità che, nelle canzoni dell’autore, si trasforma in centro e in chiave di lettura del nostro tempo.

Il mix del brano è stato firmato da Leo Curiale, mentre il mastering è di Giovanni Versari, già sound engineer, tra gli altri, dei Muse.