In anteprima il video di “Cenere” nuovo singolo di Marco Baroni

Milano, 11 nov. (askanews) – In anteprima dei “Cenere” il nuovo singolo di Marco Baroni in collaborazione con Sorry Mom!.

Questo brano parla di uno strappo sentimentale. La consapevolezza del dolore, che si prova quando ci si rende conto che il tempo di una relazione è definitivamente terminato, è un tema centrale del brano.

L’artista ha scritto questa canzone di getto, al pianoforte, ispirato dal ricordo di un amore che diventa nostalgico e dall’interrogarsi sugli errori fatti, creando una lettura estremamente sincera del messaggio di stravolgimento emotivo che “Cenere” porta con sé.

L’arrangiamento si avvale di una produzione serrata, con suoni martellanti, che rendono alla perfezione la scarica di sensazioni ed emozioni narrate.

Nel 2022 Baroni entra a far parte di Sorry Mom!, per cui è prevista la pubblicazione del terzo album di inediti, anticipato dal primo singolo “Cenere”. La produzione stavolta, è di Valerio Carboni.