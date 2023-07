In anteprima il video di "Ci voli tempu" del collettivo RadioSabir

In anteprima il video di "Ci voli tempu" del collettivo RadioSabir

Milano, 25 lug. (askanews) – In anteprima il videoclip del brano “Ci voli tempu” del collettivo siciliano RadioSabir (ex Niggaradio),

estratto dall’album “Cunti e Mavarii pi megghiu campari” (Dcave Records).

Il disco è composto undici brani in siciliano fra blues, elettronica ed antichi ritmi, cori. Al disco ha collaborato Cesare Basile con lo ngoni in ‘U ferru, ‘U munnu sta cangiannu’ e con la chitarra tenore in ‘Seggia sghemba’ e ‘A rivoluzioni un si fa chi social’.