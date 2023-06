In anteprima il video di Ciliari "Enoteca discoteca"

Milano, 27 giu. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Ciliari “Enoteca discoteca”, prodotto da Riccardo Scirè e distribuito da Believe.

“Enoteca discoteca” è immediato, fresco e coinvolgente, perfetto per accompagnare l’estate italiana. Il nuovo brano di Ciliari segue la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma e l’uscita di “Maledetto Amore”, il precedente singolo che ha inaugurato il 2023 dell’artista entrando in alcune delle playlist più importanti di Spotify e Amazon Music.

Il video, diretto dal giovanissimo Angelo Mottola, è un omaggio alla leggerezza, alla spensieratezza e alla voglia di cancellare, almeno per una notte, tutti pensieri negativi. Fresco, divertente, ironico e colorato, “Enoteca Discoteca” diventa, accompagnato dalle immagini, il nuovo inno per combattere la tristezza.

Con Ciliari e la partecipazione straordinaria di Axel Okparaeke, Chiara Spreafico, Corinne Galliano, Francesco Cilisto, Luca Mezzadra e Martino Mancini.

“Una notte di festa e di follia, una canzone ironica, irriverente e tragicomica. ‘Enoteca discoteca’, scritto con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem, è la colonna sonora perfetta per tutte quelle notti esagerate, in cui si vuole semplicemente staccare la spina e fare casino, in cui si vogliono dimenticare le emozioni negative per vivere un momento unico. Un pezzo non soltanto estivo, ma perfetto per tutto l’anno. Solo good vibes nell’Enoteca Discoteca!” – Ciliari

Dopo i due Ep d’esordio con più di 7 milioni di ascolti, le copertine di Indie Italia e Scuola Indie di Spotify e Novità Indie Italiano di Amazon Music, la Viral 50 Italia e tra le Future Hits per radio Zeta, Ciliari esce con il nuovo singolo dal carattere giocoso e leggero, distribuito da Believe e prodotto da Riccardo Scirè, tra i producer più richiesti del panorama italiano che ha lavorato con artisti del calibro di Sangiovanni, Mengoni e ha già prodotto con Ciliari “Giornata di Merda”.