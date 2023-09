In anteprima il video di Dioniso di Luca Basile

Milano, 19 set. (askanews) – In anteprima il videoclip di Dioniso di Luca Basile, ultimo estratto da “Il Viaggio”, il primo disco solista del violoncellista e compositore pugliese. Alla regia, il filmmaker salentino Eugenio Pranzo.

Nel corto, una ragazza in preda a un delirio mistico attraversa il deserto per trovare una pozione che possa guarirla dalle proprie allucinazioni. Ma il tempo scorre: una clessidra situata chissà dove ha iniziato il suo ciclo e la sabbia fluisce minacciosa. Dovrà sbrigarsi o resterà bloccata nelle sue illusioni.

Dioniso è uno dei singoli che meglio rappresenta “Il Viaggio”: un brano symphonic pop-rock, arricchito da eleganti elementi elettronici. La struttura non nega ma anzi conferma il profondo legame dell’artista con la musica classica: c’è l’oriente e l’occidente, le radici e la ricerca, la realtà e il sogno, lo studio e l’estro.

Vincitore di 4 primi premi internazionali con la composizione per quartetto “Pace”, Luca Basile da sempre collabora, sia studio che live, con artisti di fama internazionale.

Da molti anni si dedica alla sperimentazione con il violoncello, spaziando dal pop al rock-metal, dall’elettronica alla musica classica, e mettendo il suo talento a servizio di diversi progetti, che lo portano in concerto in tutta Italia e all’estero. A dicembre 2023, infatti, Luca Basile tornerà per la seconda volta in Cina con la Milan Symphony Orchestra. “Il Viaggio” farà così tappa in Oriente, alla ricerca di sonorità future e nuovi principi musicali.

“Apollo e Dioniso: da sempre le due fazioni che caratterizzano il nostro IO. Dioniso è lo sfarzo, il fuoco che arde, la passione, il nostro lato oscuro senza il quale, però, non avremmo la nostra luce. Sarai tu a scegliere quale parte far dominare: Apollinea o Dionisiaca?” spiega il violoncellista e compositore pugliese.