In anteprima il video di “Disco rotto” di Giulia Ottonello

Milano, 10 nov. (askanews) – In antepria il video di “Disco rotto” nuovo singololo dell’artista Giulia Ottonello, un brano intenso che parla di esperienze del suo vissuto. Nello specifico racconta di una brutta esperienza di manipolazione psicologica: si pensa che la violenza fisica sia terribile, ma quella psicologica non è da meno, poiché può lasciare ferite profonde, invisibili allo sguardo ma non meno dolorose.

Questa brutta esperienza è stata esternata per la prima volta nella scrittura di questa canzone, durante un momento di dolorosa lucidità, con la volontà di riprendere in mano la propria vita.

“Disco Rotto è nata nel periodo in cui finalmente avevo aperto gli occhi ed era appena incominciato il mio lungo e tortuoso percorso di guarigione. Quando l’ho scritta vivevo un momento di profonda fragilità, ero molto debilitata fisicamente, psicologicamente ed emotivamente. Ero molto confusa, spaventata, piena di dubbi, angosce e molta rabbia.

Per fortuna da quando è nato questo brano, a quando è stato musicalmente ultimato e prodotto da Francesco Arpino, da quando ho registrato la voce definitiva e infine siamo arrivati alla sua pubblicazione, è passato un bel pò di tempo.

Tempo che mi è servito tutto per stare meglio, per elaborare cercando di passare oltre.

Meno di un anno fa mi sarebbe stato molto più difficile parlare pubblicamente di ciò che mi è successo” racconta Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione (2002/2003) della trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi

Charlotte D.K. ha realizzato il video, le foto e la copertina per questo singolo, che con una coraggiosa introspezione porta al pubblico momenti tanto autentici quanto complessi.