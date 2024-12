In anteprima il video di "Erano More" il nuovo singolo di Enula

In anteprima il video di "Erano More" il nuovo singolo di Enula

Milano, 23 dic. (askanews) – In anteprima il video di “Erano more”, il nuovo singolo di Enula, prodotto dai ROOM9 (già al lavoro con The Kolors, Alfa, Michele Bravi e moltissimi altri).

Il video, per la regia di Gilberto Tommasi, è stato girato nella splendida cornice del Teatro Martinetti di Garlasco (Pavia). La direzione della fotografia, curata da Davide Valenti e Ivano Colombo, esalta l’intensità emotiva di un racconto che riflette sul potere dei ricordi. Enula, rivolgendo lo sguardo al passato, si confronta con la sua immagine riflessa, accanto alla versione di sé bambina, interpretata da Anna Guglieri. Ogni ricordo emerge vivido e carico di emozioni, ma il tempo sembra non fermarsi mai, trascinando con sé la leggerezza dell’infanzia. Si ringrazia il Comune di Garlasco.

“Erano More” (Universal Music Italia) è una ballad intensa e profondamente evocativa, capace di intrecciare immagini poetiche e crude in un mosaico di emozioni. Con una struttura narrativa che sembra oscillare tra il sogno e la realtà, Enula disegna una storia di intimità, perdita e ricerca di sé, dove ogni verso è impregnato di una struggente vulnerabilità.

In questo pezzo esploro il dolore e la nostalgia – afferma Enula – in un’atmosfera quasi onirica di ricerca e di perdita evocando immagini potenti e contrastanti e trasformando le ferite in arte .

Enula Bareggi, in arte Enula, è nata nel 1998 ha collaborato con vari artisti di rilievo nel panorama musicale italiano, come Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Katoo, Mr. Rain e Ibisco. Un momento significativo della sua carriera è segnato dalla collaborazione per il brano “Due Rose” dei Tiromancino, che è stato per più di cinque mesi nella top 100 delle classifiche radiofoniche dopo essere entrato in top 10.