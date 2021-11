In anteprima il video di “Fuori Tempo” di Ilaria Di Nino

Milano, 4 nov. (askanews) – Da venerdì 5 novembre è in radio, disponibile negli store, sulle piattaforme digitali, “Fuori tempo” il nuovo singolo inedito di Ilaria Di Nino (IDN MUSIC) che con questo nuovo brano ci catapulta in una dimensione Indie/Rock malinconica ma allo stesso tempo grintosa facendo trasparire momenti delle sue notti buie.

“Durante il mio lungo cammino verso questa nuova consapevolezza di me e della vita, di cui avevo parlato in “My Music Tonight” – afferma Ilaria Di Nino – spesso mi sono sentita bloccata, immobile ed incapace di spogliarmi dei miei vecchi abiti.

È così che nasce questo brano, avevo bisogno di sfogarmi, di scrivere il dolore che provavo ed incitarmi a continuare a lottare facendo in modo che questa sensazione di sentirmi letteralmente “Fuori Tempo”, sensazione che mi ha accompagnata per anni, la accettassi e abbracciassi, accogliendola senza più giudicarla negativamente. Oggi, finalmente, mi sento pronta a mostrare a tutti anche queste emozioni, con la speranza che, chi si ritrova in questo brano, sappia che è tutto superabile con la propria volontà, in quanto possiamo sempre scegliere come reagire alle difficoltà della vita perché anche le notti più buie, sono grandi opportunità per rinascere, evolvere e riscoprire il nostro meraviglioso potenziale”.

“Il video di “Fuori Tempo” – racconta la Di Nino – non fa altro che tradurre in immagini le emozioni di frustrazione e di immobilità del brano, messe in risalto da una folta e maestosa vegetazione che partecipa attivamente nel creare un ambiente opprimente, soffocante ed enigmatico. Nel finale però si avrà un risvolto del tutto inaspettato “