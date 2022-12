In anteprima il video di Gabriele "Mi supererò"

Parigi, 2 dic. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Gabriele, Mi supererò, Super - héros nella versione francese per l'etichetta AG Group e distribuito da Universal Music France. Gabriele, artista siciliano, parigino d'adozione è un creativo che ha impressa, in ogni cellula,...

Parigi, 2 dic. (askanews) – In anteprima il video del nuovo singolo di Gabriele, Mi supererò, Super – héros nella versione francese per l’etichetta AG Group e distribuito da Universal Music France.

Gabriele, artista siciliano, parigino d’adozione è un creativo che ha impressa, in ogni cellula, l’arte. Un corpo che utilizza come espressione fondante del suo essere, con la voce, la musica, il ballo, la giocoleria e le marionette. Dopo il successo di Una Vita in Più e Perdono, dimostra di avere ben chiaro quale sia la “sua casa” e la direzione della sua musica che non prevede confini o separazioni ma sottolinea quanto siano forti e profonde le sue radici siciliane che si sono fortificate a Parigi, alimentate e nutrite dal suo essere cittadino del mondo.

Mi supererò e Super – héros, sono un ennesimo crossover Italia e Francia, dimostrando come Gabriele abbia saputo lavorare sulla sua attitudine alle arti ed oggi abbia un’identità artistica ben definita: un abito sartoriale che indossa con disinvoltura, indicandoci quale sia la sua strada, il suo progetto artistico e di vita.

“Mi supererò nasce da un’idea musicale sulla quale ho scritto il testo, sviluppando un tema comune a tanti che come me lavorano dimenticando troppo spesso di vivere davvero.

Crediamo di essere immortali, invincibili. Ci lasciamo travolgere da ritmi frenetici, credendoci supereroi senza accorgerci del fatto che il tempo scorre, inesorabilmente. Mi supererò, racconta come ogni giorno per noi sia una corsa folle, alla ricerca del risultato migliore e possibilmente immediato. Una riflessione personale che faccio spesso. Anche nella musica, io credo che ogni cosa debba essere costruita e i traguardi conquistati. Ci vuole pazienza, tenacia e voglia di mettersi in gioco, di mostrarsi.

Questo è quello che mi piace, è il mio modo di guardare al mondo, è il mio essere artista e uomo”.

Il video girato tra Lione e Parigi è un racconto ad immagini: uno scenario dapprima grigio e teso, che si illumina poi di colori e luce con lo stesso Gabriele, che accompagnato dai ballerini Laura Dubois, Marion Cottier, Jose Monteiro ed Emanuele Esposito, danza dando un nuovo senso alla vita, che merita di essere vissuta e rispettata ricordando che non siamo supereroi!

Un brano dal ritmo ballabile e radiofonico che accompagna un testo importante per Gabriele che conferma i suoi gusti musicali e la sua “cifra” con brani riconoscibili, contemporanei ma con un’allure senza tempo, raffinato e internazionale.

Un bel canto che mette al centro le parole, con l’italiano e il francese che raccontano una storia, la sua.