In anteprima il video di "Gaia Goodbye", nuovo singolo delle wasabi

Milano, 13 ott. (askanews) – In anteprima il videoclip di “Gaia Goodbye”, nuovo singolo del trio romano tutto al femminile wasabi per Piuma Dischi. “Gaia Goodbye” è una lettera d’addio alla Terra: una ballata elettronica e sognante in cui l’umanità lascia il pianeta per permettergli di guarire. Con sonorità morbide e sospese, tra indie italiano e sfumature dream pop “spaziali”, il brano accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo fatto di nostalgia e speranza.

È proprio il viaggio al centro del lyric video di “Gaia Goodbye”: le wasabi, animate in stile “Yellow Submarine” dei Beatles, lasciano il pianeta Terra ormai morente salendo a bordo della loro coloratissima navicella spaziale. Tra nostalgia e malinconia, volano alla ricerca di nuove dimensioni intergalattiche. La lontananza aiuterà Gaia a guarire?

“La Terra sta morendo e l’unico modo per tentare di salvarla è far emigrare il genere umano su un altro pianeta. Gaia Goodbye è un’intima lettera di addio scritta da una persona prima di affrontare il viaggio che la separerà per sempre dalla sua Terra madre, nella speranza che quest’ultima possa rinascere, anche a costo di dimenticarsi dei suoi stessi figli. Gaia è quindi pianeta, madre, amica, amante. Gaia è chi bisogna salutare lasciando una parte di sé”. – dicono le wasabi.