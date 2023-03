In anteprima il video di "Heaven Inside" dei The Grudge Project

Milano, 10 mar. (askanews) – In anteprima il video di “Heaven Inside” il secondo singolo di The Grudge Project con Sorry Mom! Il brano descrive una situazione caotica e confusa, in cui l’umanità ormai sembra comportarsi in modo folle e irrazionale, in balia delle proprie apparenti scelte.

“Il concetto è che non c’è nulla da perdere e che le persone non hanno bisogno di credere necessariamente in qualcosa, ma di credere in se stesse. Siamo tutti avvolti da una sorta di paura dei nostri simili e all’ipotesi che ci sia qualcosa di nascosto dietro i loro volti. La chiave è l’introspezione, la ricerca deve partire dall’interno, attraverso la conoscenza e la cura di noi stessi, delle nostre passioni e di quello che ci rende veramente felici.

Siamo tutti abitanti dello stesso cielo, ognuno ha un proprio “paradiso” dentro di sé, quel “qualcosa” che possiamo raggiungere tutte le volte che vogliamo e che nessuno potrà mai portarci via, una volta che avremo imparato di nuovo a inspirare”. Con queste parole la band veronese sottolinea l’intensità del significato del testo, rafforzato dal lyric video che lo accompagna.

I The Grudge Project sono una band post-grunge italiana nata nel 2014 a Verona. Registrano a Monza al “Frequenze Studio” sotto alla direzione artistica di Pietro Foresti il loro primo album “The Grudge Project” a Marzo 2019 sotto distribuzione Universal. A Ottobre 2020 rilasciano il loro primo singolo “Gods” assieme al lyric video diretto da Lorenzo Milan. Registrano, ad aprile 2021, sotto la direzione artistica di Luca e Marco Donazzan in videoclip di “Friend of mine”, il secondo singolo estratto dall’album, in uscita ad aprire 2022. A Giugno 2022 esce l’album “The Grudge Project”. Ottobre 2022 firmano con l’agenzia di management e ufficio stampa “Sorry Mom!”.