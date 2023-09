In anteprima il video di "Io Fermerei Il Tempo" di Alterpop

Milano, 30 set. (askanews) – In anteprima il video del il sesto e nuovo singolo inedito degli Alterpop “Io Fermerei Il Tempo” (AlterpopMusic/ArtistFirst), disponibile in digitale e il video su Youtube.

“Io Fermerei Il Tempo”, nuovo singolo degli Alterpop, è un brano molto particolare, forse il più singolare pubblicato fino ad ora dalla Band, poiché durante il suo evolversi scatta spesso dinamicamente da “zero a cento”, così come da “cento a zero”. Il testo scorre su due binari paralleli, uno rivolto ad una persona dalla quale si è ipoteticamente attratti, l’altro rivolto ad una propria ritrovata coscienza/consapevolezza e questa cosa va ovviamente a creare una doppia chiave di lettura che ha però un solo e grande denominatore comune: la voglia di vivere “qui e ora”, concetto derivato dalla locuzione latina “hic et nunc”, che significa appunto “vivere nel momento presente” e non intrappolati nel “passato o nel futuro”, motto che riprende peraltro un po’ il principio del famoso “carpe diem” di Orazio.

Il video concept, tra regia/riprese (Blz2) e montaggio (Sviso) è un mix tra immagini in presenza e grafiche in movimento, textures sintetiche, manipolazioni digitali e transizioni, al fine di seguire, rappresentare e sottolineare, gli stati di totale e pura energia, così come quelli più eterei e fluttuanti, che convivono in uguale misura all’interno del brano.

Alterpop: musica energica, linguaggio personale e condivisibile, stile unico, contaminazioni, come se il tutto fosse “alterazione pop”.